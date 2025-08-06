Albenga intervento in via Carloforte: larvicida nelle acque ristagnanti degli ex palazzi Giallombardo

A seguito della segnalazione della presenza di acqua stagnante all’interno degli interrati delle palazzine incompiute della zona di via Carloforte (leggi QUI), lunedì 4 agosto il Comune di Albenga è intervenuto con la massima tempestività. La situazione, potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, rappresentava un ambiente favorevole alla proliferazione di zanzare e, conseguentemente, un rischio concreto per la possibile diffusione del virus West Nile.

L’intervento è stato eseguito da una ditta specializzata che ha immediatamente proceduto all’iniezione nelle acque ristagnanti di un insetticida larvicida in compresse. Il prodotto, utilizzato comunemente per il controllo delle larve di zanzare e mosche nei luoghi di riproduzione, agisce per ingestione e contatto, interferendo con la formazione della chitina nelle larve e bloccandone lo sviluppo.

L’azione è stata condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute pubblica: il larvicida impiegato, infatti, non comporta alcun rischio per la salute dei cittadini, come confermato dalla sua composizione e dalle modalità di applicazione, che prevedono l’utilizzo in aree urbane e rurali, in contesti sia naturali che artificiali, tra cui fossi, tombini, fontane e sistemi idraulici chiusi.

Nel pomeriggio di martedì 5 agosto, l’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un ulteriore sopralluogo sul sito, sempre con l’ausilio di una ditta specializzata, con l’obiettivo di predisporre un campionamento delle acque. Tale operazione è finalizzata a determinare la tipologia di bonifica più adatta da eseguire successivamente, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

“Siamo intervenuti con prontezza non appena è arrivata la segnalazione – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -, consapevoli dell’importanza di garantire la sicurezza sanitaria della nostra comunità. La salute pubblica è una priorità assoluta per questa Amministrazione, e continueremo a monitorare attentamente la situazione per adottare tutte le misure necessarie alla bonifica dell’area e alla prevenzione di ogni possibile rischio per i cittadini”.

Il Comune di Albenga proseguirà con il monitoraggio costante delle aree a rischio e con tutte le azioni utili a prevenire criticità legate alla salute e al benessere pubblico.