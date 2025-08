Visita urologica: il primo passo per la salute maschile (e non solo)

La visita urologica è spesso associata esclusivamente alla salute maschile, ma riguarda in realtà uomini e donne, in ogni fase della vita. Apparato urinario, prostata, vescica, reni, ma anche fertilità, sessualità e ormoni: sono molti gli ambiti che rientrano nella competenza dell’urologo.

Disturbi urinari, dolori, cali di desiderio o difficoltà sessuali non sono sintomi da ignorare. Spesso nascondono problemi curabili o situazioni da monitorare con attenzione. Una visita urologica può fare la differenza tra una terapia semplice e una patologia trascurata.

Quando fare una visita urologica

Secondo gli specialisti della Clinica Parioli, è consigliato rivolgersi all’urologo in presenza di:

Dolore o bruciore durante la minzione

Difficoltà ad urinare o getto debole

Sangue nelle urine o nello sperma

Dolori ai testicoli o al basso ventre

Disfunzione erettile o calo della libido

Problemi di fertilità

Ma anche in assenza di sintomi, dopo i 40 anni è opportuno iniziare un percorso di prevenzione, soprattutto per il controllo della prostata e dei tumori urologici.

Visita urologica Roma: l’esperienza della Clinica Parioli

La Clinica Parioli mette a disposizione un reparto di urologia altamente specializzato, con visite accurate e diagnostica integrata:

Ecografia apparato urinario e genitale

Esame del PSA e altri marker tumorali

Uroflussometria e valutazione funzionale

Diagnosi e trattamento di patologie prostatiche e renali

Il percorso è rapido, riservato e costruito su misura per ogni paziente, con possibilità di accedere a trattamenti mininvasivi o chirurgia, se necessario, nella stessa struttura.

Prevenire è meglio che curare

L’urologia è una branca della medicina in cui la prevenzione ha un impatto decisivo sulla qualità della vita. Non aspettare l’aggravarsi dei sintomi per farti controllare. Una visita urologica può aiutarti a individuare precocemente problemi importanti e migliorare il tuo benessere generale.







