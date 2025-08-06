Oltre 5 milioni di euro per l’Agenzia Aliseo, Invernizzi (FDI): "40 nuovi posti letto per gli studenti a Savona"

«E’ un obiettivo importante quello annunciato dal senatore Gianni Berrino (FDI) per Savona e la provincia. Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha destinato una somma di oltre 5 milioni di euro ad Aliseo, l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento, per finanziare la ristrutturazione della fortezza del Priamar di Corso Mazzini che sarà trasformata in uno studentato». Lo dice Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

«L'intervento – prosegue Invernizzi - porterà alla creazione di 40 nuovi posti letto per gli studenti, rispondendo a un'esigenza sentita da tempo sul territorio». Il senatore Fratelli d’Italia, Gianni Berrino ha sottolineato come «questo importante provvedimento si concretizzi grazie all'impegno del governo Meloni e del ministro Bernini. Questo passo significativo smentisce coi fatti la sinistra, sempre pronta ad accusare l’esecutivo di procedere solo a tagli sulla ricerca e il diritto allo studio - ha dichiarato il senatore Berrino - Questi settori sono e restano priorità di questa maggioranza».

L'investimento mira a rafforzare il sistema universitario di Savona, fornendo un supporto concreto agli studenti fuori sede e promuovendo il diritto allo studio attraverso la disponibilità di alloggi adeguati.