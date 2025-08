Savona, alla RifondaFesta di Ciantagalletto si parla di lavoro, politica, diritti sociali, scuola e questione palestinese

Dal 7 al 10 agosto si svolgerà a Savona, nella cornice verde della Società di Cantagalletto, la RifondaFesta 2025. Saranno quattro giorni di riflessioni e di proposte, di spettacoli e di confronti che si muoveranno lungo le linee dettate dalle nostre battaglie politiche, dalle nostre prospettive di azione.

Lavoro, diritti sociali, sinistra ieri, oggi e domani, diritti umani, Palestina, giovani e scuola. Sono i temi che Rifondazione ha deciso di trattare in questo scorcio di estate, quando la tradizione della RifondaFesta si rinnova, anno dopo anno, non come semplice ritualità, ma con la pretesa di riguardare ogni volta quell'attualità del presente che si ritrova anche nel tempo trascorso e che necessariamente guarda al prossimo futuro.



Si inizia giovedì 7 agosto con "Meglio un lavoro sicuro", un dibattito riguardante i temi del mondo del lavoro. Dopo la sconfitta referendaria e il parziale recupero con la sentenza della Corte Costituzionale sui sei mesi di indennità per i licenziamenti illegittimi, riprende la lotta per riconsiderare su vasta scala le questioni sociali che sono costantemente sotto l'attacco del governo Meloni. Ne discuteranno Marco Ravera, Consigliere comunale e Capogruppo di "Sinistra per Savona", Andrea Pasa, Segretario generale Camera del Lavoro – CGIL Savona, Gianluigi Pegolo della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista, moderati da Elena Romanato di Savona News.



Venerdì 8 agosto, invece, "Meglio la Palestina libera!" vedrà la partecipazione di Franco Zunino, Presidente provinciale ARCI Savona, Hani Gaber, Console dello Stato di Palestina per il Nord Italia, Anna Camposampiero responsabile esteri della Segreteria nazionale di Rifondazione Comunista, moderati da Giovanna Servettaz de La Nuova Savona.



Sabato 9 agosto il tema è "Meglio a sinistra", ma tant'è, questa sinistra deve ritrovarsi, deve riparlarsi, deve soprattutto chiarire il suo percorso di alternativa nei confronti di una destra che è deleteria per gli interessi del mondo del lavoro, per i diritti civili, per quelli umani, per una economia ed una giustizia sociale diffuse e proprie di un impianto costituzionale già ampiamente vilipeso e svilito. L'introduzione spetta al Segretario provinciale, Walter Surano, che lascerà poi la parola Gabriella Branca, Assessore del Comune di Savona e membro della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Simona Simonetti, CoPortavoce di Europa Verde in Liguria, Jacopo Ricciardi, Segretario regionale di Rifondazione Comunista, Simone Ziglioli della Segreteria regionale del Partito Democratico. A moderare sarà Luciano Parodi di Savona News.



Domenica 10 agosto il dibattito "Meglio studiare per sapere" verterà sulla scuola di oggi, sul rapporto critico che si registra, da un po' di tempo a questa parte, tra dirigenze scolastiche, insegnanti e studenti. La clamorosa vicenda delle ragazze e dei ragazzi che si sono rifiutati di sostenere l'esame orale alla maturità ha ispirato questa discussione che sarà moderata da Francesco La Rocca, Coordinatore provinciale dei Giovani Comuniste/i, e che vedrà la partecipazione del docente di filosofia Fausto Lammoglia, della psicologa Cinzia Mozzachiodi e di Fabio Ciorra, studente e membro dei GC savonesi.