"Cara Seas, siete voi che non ritirate la spazzatura nei tempi indicati"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Cara Seas, non ci prendere in giro. I commercianti i sacchetti li posizionano come da voi indicato. Siete voi che non ritirate. Tanto per fare un esempio, alcuni sabati fa, Corso Italia, piena di turisti e croceristi, alle 11.15 era “addobbata a festa” con tutti i sacchetti gialli che facevano bella mostra sul corso, fra gli sguardi attoniti di tutti".

"Per non parlare dei vari mastelli e bidoni che vengono lasciati alla mercé di gabbiani, topi, piccioni, etc., e che vengono dimenticati e non raccolti per giorni. Vogliamo poi parlare della sporcizia dilagante perché nessuno pensa più a spazzare le strade?".

"La colpa non è dei cittadini, ma della nostra amministrazione, che continua con ostinazione a non capire che la raccolta rifiuti così come organizzata è un fallimento sotto tutti i punti di vista. Ma si sa, prima vengono l’orgoglio e la permalosità del sindaco, che non intende ammettere di aver fallito sotto tutti i punti di vista".

"A noi cittadini, che valiamo come il due di picche, resta solo subire e anche sentirsi dire che siamo… indisciplinati e lucidi. Finirà presto tutto questo, mi auguro".

Emma