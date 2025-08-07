Alassio, Bianca Ramondo spegne 100 candeline

Nella giornata di ieri, martedì 6 agosto, la Città di Alassio ha reso omaggio alla signora Bianca Ramondo, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni.

A festeggiarla, insieme ai familiari, sono intervenuti il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, l’assessore alle Politiche Sociali, Loretta Zavaroni, il direttore generale di Gesco, società partecipata del Comune, Igor Colombi, e l’amministratore unico di Gesco, Gianemanuele Fracchia. In questa occasione è stata consegnata alla signora una pergamena ufficiale del Comune di Alassio e un omaggio floreale.

Residente ad Alassio in via Ciccione, la signora Ramondo è originaria di Cosio d'Arroscia. Rimasta vedova in giovane età, ha cresciuto con amore le sue due figlie, portando avanti per quarant'anni la propria professione di maestra, seguendo le orme del padre e trasmettendo la stessa passione alla figlia, Luisella Corona, insegnante presso le scuole elementari di via Neghelli.

Durante la cerimonia era presente anche un’infermiera del reparto di Neurologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che aveva seguito la signora Ramondo lo scorso anno dopo una delicata situazione clinica, contribuendo in modo significativo al suo eccellente percorso di recupero. La famiglia ha colto l’occasione per ringraziare sentitamente lei e tutto il personale del reparto per la professionalità e l’umanità dimostrate.

La signora Ramondo ha accolto con emozione e gratitudine i festeggiamenti e le numerose dimostrazioni d'affetto.