| 07 agosto 2025, 23:10

Trump “Non è necessario che Putin incontri prima Zelensky”

ROMA (ITALPRESS) - Non è necessario che Vladimir Putin si incontri con Volodymyr Zelensky prima del suo vertice con Donald Trump. Lo ha detto il presidente Usa alla Casa Bianca, sottolineando di essere pronto a vedere il leader del Cremlino comunque. Poi, ha aggiunto che dipende solo da Vladimir Putin se gli Usa domani imporranno sanzioni alla Russia. "Dipende da lui. Vedremo cosa avrà da dire, sono molto deluso", ha sottolineato.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

