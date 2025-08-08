 / FACEBOOK

FACEBOOK | 08 agosto 2025, 07:00

Ultimi giorni di saldi al Molo 8.44: ribassi mai visti, solo per pochi giorni

Moda e stile firmati sconti fino al 70%. Saldi anche per la casa, beauty e tempo libero. Scontistiche anche per i più piccoli e gli animali a 4 zampe

Ultimi giorni di saldi al Molo 8.44: ribassi mai visti, solo per pochi giorni

L’estate sta quasi per finire ma le occasioni migliori devono ancora arrivare.

Il centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure diventa il regno degli sconti pazzi: prezzi ulteriormente ribassati, occasioni imperdibili e collezioni estive firmate a condizioni mai così vantaggiose.

Moda e stile firmati, con sconti fino al -70%
È il momento giusto per concedersi quello sfizio lasciato in sospeso o per rinnovare il guardaroba con un tocco di stile in più.
Tra i marchi protagonisti: Guess, H&M, Conbipel, Motivi, Terranova, Jack & Jones, Please, Blukids, DeN e tanti altri.
Casual, elegante o sportivo, per grandi e piccini: qualunque sia il tuo stile, troverai l’offerta giusta per te. Ma affrettati, le taglie volano.

Non solo moda: casa, beauty e tempo libero in saldo
Anche gli appassionati di design, benessere e lifestyle potranno approfittare di grandi affari.
Da TEDi e Croff, soluzioni d’arredo e accessori per la casa a prezzi mini.
Da Acqua & Sapone, promozioni extra su prodotti beauty e per la cura della persona.
E per i più piccoli? Da Toys Super Giocattoli, giochi creativi e divertenti con sconti che fanno sorridere.

Anche gli amici a quattro zampe meritano un regalo
Non dimentichiamoci di loro: da Arcaplanet ci sono offerte speciali su crocchette, snack, giochi e accessori per cani e gatti. Un’occasione per fare scorta… anche di coccole!

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium