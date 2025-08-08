Scarpe ortopediche, Pastorino (Lista Orlando): "Ho inviato una lettera a Bucci e Nicolò per chiedere fornitura gratuita anche in Liguria"

“Oggi ho inviato una lettera al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per chiedere un intervento immediato sulla questione delle scarpe ortopediche di serie, escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a seguito dell’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Nazionale”, annuncia Gianni Pastorino, capogruppo in Regione per la lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa.

“Negli ultimi mesi questa modifica normativa ha comportato per molte famiglie con persone con disabilità un aggravio economico significativo: parliamo di un ausilio essenziale – spiega Pastorino – che garantisce autonomia, mobilità e qualità della vita. La sua esclusione dai LEA ha creato un’ingiustificabile disparità: oggi, chi ne ha bisogno è costretto a pagarlo di tasca propria, con costi che possono pesare notevolmente sul bilancio familiare.

Alcune Regioni hanno già scelto di colmare questa lacuna con fondi propri. La Lombardia, con una delibera approvata il 4 agosto, ha deciso di reinserire le scarpe ortopediche di serie e le ortesi spinali tra i livelli aggiuntivi di assistenza, garantendone la fornitura gratuita a partire dal 10 settembre 2025. Poiché la Giunta ligure ha più volte dichiarato di guardare con interesse alle esperienze virtuose di altre regioni – osserva Pastorino – questa è l’occasione perfetta per farlo in un settore dove si parla di diritti fondamentali, non di optional.

Non possiamo accettare che in Italia si creino cittadini di serie A e di serie B in base alla regione di residenza. Se in Lombardia, in Umbria o in Trentino si interviene per garantire gratuitamente un ausilio indispensabile, la Liguria non può restare ferma. Sarebbe una scelta di civiltà e di rispetto per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

Il tema verrà portato anche nelle sedi istituzionali: a settembre, con la ripresa dell’attività del Consiglio regionale, presenterò un atto formale per impegnare la Giunta a seguire l’esempio delle Regioni più virtuose. È un dovere morale e istituzionale garantire pari opportunità di cura e assistenza a tutte e tutti”.