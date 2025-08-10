Escursionista cade in un vallone a Giustenice e scivola per 30 metri, complessa operazione di salvataggio

Le squadre di Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e il rincalzo da Albenga dotato di unità SAF (Speleo Alpino Fluviale). oltre al personale del 118. hanno operato per tre ore questa notte nella zona del monte Carmo, nei pressi di località Cascina Porro, nel Comune di Giustenice per soccorrere un uomo di 60 anni, residente ad Albenga, che durante una escursione, ieri pomeriggio, è scivolato in un dirupo molto scosceso per circa trenta metri.

Tecnici e medici (uno anche del Soccorso alpino) sono arrivati sul posto, messo in sicurezza l'area e calato sul paziente. Quest'ultimo, rimasto sempre vigile, è stato stabilizzato e messo in sicurezza. Quindi è stato utilizzato una tecnica di contrappeso per riportare l'uomo sul sentiero. Una volta arrivati qui l'uomo è stato trasportato su barella portantina per circa 500 metri fino a Cascina Porro. A questo punto l'infortunato, sempre sotto la supervisione dei medici. Quindi l'ambulanza di Pietra soccorso ha trasportato l'uomo al Santa Corona di Pietra Ligure con una probabili fratture al femore e ad una gamba oltre a politraumi.

L'intervento si è concluso poco prima delle 4. Si è trattata di una operazione complessa che ha visto un'ottima sinergia tra i vari enti di soccorso intervenuti.

Sul posto sono intervenuti inoltre e l'automedica del 118 e un'ambulanza di Pietra Soccorso. L'uomo ha riportato vari traumi ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corna di Pietra Ligure.