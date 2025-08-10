I La Crus a Finale, il ritorno a trent'anni dall'uscito del loro disco di successo

Nel 1995 i La Crus incidono per la WEA il primo disco intitolato “La Crus”, che ottiene un successo di pubblico e di critica al di sopra di ogni aspettativa: l'album si aggiudica il Premio Ciampi, il Premio della Critica di Max Generation, il referendum di Musica & Dischi (miglior debutto Pop & Rock) e la Targa Tenco '95, come Migliore Opera Prima. Sull’onda di questi riconoscimenti la band affrontò un lunghissimo tour, che con oltre 120 date nei più prestigiosi club, teatri e festival del nostro paese presentò questo nuovo e raffinato progetto ad un pubblico che li accolse da subito con gran calore.

Per celebrare i 30 anni da quella prima uscita, da Marzo 2025 i LA CRUS e per tutta l’estate 2025, nella prima parte dello spettacolo presenteranno integralmente e in rigoroso ordine, la scaletta del loro primo album “LA CRUS” per rievocare le atmosfere folgoranti ed avanguardistiche di quell’iconico lavoro, con la formazione con cui hanno calcato i palchi del loro ultimo tour con l’aggiunta di un trombettista: Joe/Mauro Ermanno Giovanardi (voce, armonica), Cesare Malfatti (chitarre, campioni), Chiara Castello (tastiere, cori), Marco Carusino (basso, cori). Leziero Rescigno (batteria) Gianni Sansone (tromba)

La seconda parte sarà riservata ad alcuni dei loro grandi classici, oltre ad alcuni brani tratti dall’ultimo disco “Proteggimi Da Ciò Che Voglio”, uscito lo scorso 22 marzo 2024.