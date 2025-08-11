 / Cronaca

Cronaca | 11 agosto 2025, 00:30

Tragedia sull’A10, muore un motociclista, grave una donna

Dramma nella notte di San Lorenzo. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è stato investito da un'auto che sopraggiungeva

Tragedia sull’A10, muore un motociclista, grave una donna

Tragedia nella notte di San Lorenzo sull'autostrada A10.

Un uomo infatti, 58 anni, è morto dopo aver perso il controllo della moto sulla quale viaggiava in direzione Genova  poco prima dell'uscita del casello di Savona.

Lo stesso dopo essere caduto sarebbe stato  investito da un'auto che sopraggiungeva. A bordo del mezzo a due ruote era presente anche una donna.

Immediato l'intervento intorno alle 22.40 dell'automedica del 118, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno.

Per l'uomo purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso.

La polizia stradale si è occupata di rilevare il grave incidente stradale.

Si sono registrati alcuni km di coda sul tratto.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium