Tragedia sull’A10, muore un motociclista, grave una donna

Tragedia nella notte di San Lorenzo sull'autostrada A10.
Un uomo infatti, 58 anni, è morto dopo aver perso il controllo della moto sulla quale viaggiava in direzione Genova poco prima dell'uscita del casello di Savona.
Lo stesso dopo essere caduto sarebbe stato investito da un'auto che sopraggiungeva. A bordo del mezzo a due ruote era presente anche una donna.
Immediato l'intervento intorno alle 22.40 dell'automedica del 118, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno.
Per l'uomo purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso.
La polizia stradale si è occupata di rilevare il grave incidente stradale.
Si sono registrati alcuni km di coda sul tratto.