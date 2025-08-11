 / 

| 11 agosto 2025, 13:35

Ucraina: Zelensky “Russia non ferma uccisioni, non merita premi”

Ucraina: Zelensky “Russia non ferma uccisioni, non merita premi”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "La Russia si rifiuta di fermare leuccisioni e quindi non dovrebbe ricevere alcun premio oriconoscimento positivo". Lo ha scritto il presidente ucraino,Volodymyr Zelensky, su Telegram. "Questa non è solo una posizionemorale, è una posizione razionale. Le concessioni non convinconoun assassino. Ma una protezione davvero forte della vita ferma gli assassini", ha proseguito. Secondo il capo dello Stato ucraino, "la Russia sta prolungando la guerra e quindi merita una maggiore pressione da parte del mondo". (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium