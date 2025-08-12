 / Cronaca

12 agosto 2025, 12:00

Calizzano, scontro tra un'auto e una bici, ciclista in codice rosso al Santa Corona

L'uomo ha riportato lesioni e traumi di notevole entità

Scontro tra un'auto e un ciclista a Calizzano, ciclista in codice rosso al Santa Corona. Secondo le prime informazioni, un’auto e una bicicletta sono rimaste coinvolte in un violento impatto. A riportare le conseguenze più gravi è stato il ciclista, un uomo di circa sessant’anni.

L’uomo ha riportato lesioni e traumi di notevole entità, facendo scattare immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Murialdo, l’automedica del 118 e i carabinieri.

Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Grifo, che ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

