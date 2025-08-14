Azione sui taglia lle scuole Don Gallo di Savona : "Decisioni prese a tavolino basate su logiche economiche piuttosto che di qualità dell’offerta formativa

Azione interviene sul taglio di una classe prima alle scuole Don Gallo.

"Troppo spesso decisioni prese a tavolino si basano su logiche economiche piuttosto che di qualità dell’offerta formativa: gli studenti non sono numeri- scrive Azione in una nota - Oltre all’ingiustizia assoluta della scelta sistematica di riduzione della spesa in ambito educativo a livello nazionale e di conseguenza regionale e provinciale, a Villapiana si aggiunge l’offesa a un quartiere e ad una scuola già provati da situazioni sociali complesse. Ricordiamo che l’istituto è l’unico della provincia ad essere stato inserito in fascia di complessità A e ha ricevuto fondi ministeriali per la continuità didattica destinati a scuole con caratteristiche quali percentuale di alunni stranieri, disagio sociale e fragilità economiche. Questa grave decisione porterà con sé diversi problemi. Innanzitutto, un elevato numero di alunni per classe, con una difficoltà di gestione che avrà ricadute sulla qualità dell’istruzione, sul benessere dei ragazzi e sul lavoro dei docenti. In aggiunta, molti studenti arrivano ad anno scolastico iniziato: sarà impossibile accoglierli se le classi sono già più numerose del dovuto".



"Inoltre,- prosegue - da quest’anno la scuola ha attivato lo spagnolo come seconda lingua, oltre al francese, ma le preferenze dei ragazzi non saranno rispettate per scongiurare classi troppo numerose.

Azione si è da sempre schierata dalla parte delle istituzioni scolastiche, a partire dalla battaglia portata avanti dall’ex consigliera provinciale Taramasso contro gli accorpamenti. Misure di razionalizzazione decise arbitrariamente dalla Regione senza confronti con i territori e senza valutazioni locali specifiche. Una storia dall’epilogo infelice dettato da interessi meramente politici di pochi".



E conclude: "Anche in questa occasione ci schieriamo dalla parte dell’istituto Don Gallo, nell’interesse delle famiglie, dei ragazzi e dei docenti che quotidianamente svolgono un lavoro difficilissimo e che non viene adeguatamente riconosciuto. Crediamo che la scuola di Villapiana sia un’istituzione scolastica fondamentale da difendere e che insieme al Doposcuola popolare “Claudio Parrotta” e Villapiana Antifascista e Antirazzista svolga un ruolo importantissimo per la comunità di Villapiana. Per questo ci uniamo all’appello affinchè si possa rivedere questa decisione nell’interesse della scuola e delle famiglie”.