Tragedia sull'A6: si schianta e muore motociclista 56enne

Purtroppo non ce l'ha fatta il motociclista di 56 anni coinvolto in un incidente sull'A6 intorno alle 18.00.

L'uomo, torinese, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria moto andando a sbandare e cadendo rovinosamente.

Il sinistro al km 116+100, tra Altare e il bivio per la A10 in direzione Savona.

Sul posto erano giunti i sanitari del 118 con l'automedica Sierra 3 e i militi della Croce Bianca di Altare, ma purtroppo per l'uomo nonostante i soccorsi non c'era più nulla fa fare.

Era stato allertato anche il personale operativo del concessionario Autofiori che aveva provveduto a interrompere momentaneamente il traffico per consentire i soccorsi e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Un altro tragico incidente mortale quindi sull'autostrada dopo la morte di Antonio Bessio lo scorso lunedì sull'A10 tra Spotorno e Savona.