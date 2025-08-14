Napoli vince il test con l’Olympiacos ma preoccupa Lukaku

CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) - Finisce con una bella e una brutta notizia il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La bella è che gli azzurri hanno battuto l'Olympiacos mostrando una crescita importante. La brutta è che Romelu Lukaku si è infortunato al 33' del primo tempo. Per lui un risentimento al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate ma l'impressione è che salterà sicuramente il Sassuolo. Poi si dovrà capire se ce la farà con il Cagliari. A firmare il successo Politano con un tiro dei suoi dopo 16 minuti e Lucca, entrato al posto di Big Rom, all'8' della ripresa. A tempo scaduto una incomprensione tra Rrahmani e Milinkovic-Savic ha permesso a Chiquinho di accorciare le distanze. Al fischio dell'arbitro Dionisi Antonio Conte sceglie le quattro stelle di centrocampo per sfidare i greci. Difficile fare a meno di Zambo Anguissa, uomo simbolo del reparto nevralgico. Ed ecco che il camerunense viene confermato al fianco di Lobotka: un solo errore in tutta la gara che ha permesso agli avversari di calciare in porta. De Bruyne è stato schierato dietro Lukaku con McTominay largo a sinistra e Politano a destra. Il campione belga ex City ha dettato i tempi spaziando ovunque e andando a pressare continuamente senza mai arrendersi. Conte non l'ha sostituito. In porta la novità è la titolarità di Milinkovic Savic, anche in virtù del fatto che mercoledì contro il Giugliano aveva giocato Meret. Davanti al serbo Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Peccato, come detto, per l'imprevisto di Lukaku. A grandi linee, però, sarà questa la formazione base pensata da Conte. Il risultato non è mai stato messo in discussione. Nella ripresa è entrato Strefezza che ha provato a creare problemi ma è stato limitato. La gara è stata troppo maschia all'inizio e Conte si è arrabbiato molto quando El Kaabi è franato su Rrahmani rischiando di fargli del male. Alla fine è rientrato tutto. Ora appuntamento al 23 agosto alle 18 in casa del Sassuolo.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
