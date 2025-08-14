Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Domani mi interessa preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrà essere abreve. Vorrei fosse sempre in Alaska, perchè è molto più facile".Domani "sarà molto interessante. Capiremo da che parte stannotutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l'incontro saràpositivo o negativo. Se sarà negativo finirà molto in fretta, sepositivo avremo la pace nel prossimo futuro". Così il presidentedegli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti alloStudio Ovale alla vigilia del vertice con il presidente russoVladimir Putin. "Penso che l'incontro di domani con il presidentePutin andrà bene. Ma l'incontro più importante sarà il secondo,con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcunileader europei. Vedremo cosa succederà, sarà molto importante perla Russia e per noi. Credo che il presidente Putin voglia lapace", ha aggiunto. "Se non fossi stato presidente, Putin avrebbeconquistato tutta l'Ucraina, ma sono io il presidente e nonscherzerà con me", ha poi sottolineato.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-