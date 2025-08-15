 / 

| 15 agosto 2025, 12:28

"Condizioni spartane", giornalisti russi alloggiati come sfollati ad Anchorage

&quot;Condizioni spartane&quot;, giornalisti russi alloggiati come sfollati ad Anchorage

(Adnkronos) - Ad Anchorage tutti gli hotel sono al completo, a causa del summit tra Trump e Putin e della stagione turistica. Così i giornalisti russi vengono alloggiati come sfollati nel palazzetto dello sport. Brande da campo e tende per dividere gli spazi.  

Come dimostrano alcuni video postati sui social, l'Alaska Airlines Center è stato trasformato in una struttura ricettiva temporanea, con letti da campeggio e divisori. “Condizioni spartane”, si sente in uno dei filmati. 

 

“Questo è un contributo della Croce Rossa: ogni persona ha un piccolo cuscino, un piccolo asciugamano e questi divisori”, si legge in un post che mostra le condizioni in cui trascorreranno la notte prima del cruciale vertice. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium