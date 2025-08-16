 / 

E’ morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

ROMA (ITALPRESS) - E' morto Pippo Baudo. All'età di 89 anni si è spento a Roma il conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. All'anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, eranato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Tra ipresentatori più conosciuti della televisione italiana, avevaesordito nei primi anni sessanta ed è stato uno dei volti piùimportanti della Rai.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

