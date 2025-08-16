 / 

MotoGp in Austria, Marc Marquez vince la sprint davanti a fratello Alex. Bagnaia si ritira

(Adnkronos) - Marc Marquez vince la gara sprint del Gp d'Austria al Red Bull Ring. Lo spagnolo della Ducati si impone davanti al fratello e compagno di marca Ale e al connazionale della Ktm Pedro Acosta conquistando la 12/a sprint della stagione. Altra gara sfortunata per Francesco 'Pecco' Bagnaia costretto al ritiro. In partenza la sua Ducati si è messa di traverso ed è stato risucchiato dal gruppo, qualche giro più tardi è rientrato ai box per dei problemi allo pneumatico posteriore.  

