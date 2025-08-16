 / 

| 16 agosto 2025, 08:42

Palio di Siena 16 agosto 2025 oggi in tv: orario, contrade e fantini

Palio di Siena 16 agosto 2025 oggi in tv: orario, contrade e fantini

(Adnkronos) - Il Palio dell'Assunta va in scena oggi a Siena, 16 agosto 2025, in diretta tv e streaming. La città si ferma per l'evento in programma alle 19, dopo il tradizionale corteo storico. 

Al Palio, come di consueto, partecipano 10 contrade. Corrono di diritto Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila. Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone partecipano dopo essere state estratte a sorte. Non partecipano Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre (squalificata). 

Toccherà al mossiere Renato Bircolotti chiamare i cavalli ai canapi. L’ordine è il seguente: Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, con la Tartuca alla rincorsa. 

 

Tutti gli occhi sono puntati su Leocorno, che ha pescato il binomio da sogno: il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, il fuoriclasse dei Palii, già trionfatore a luglio con l’Oca. In caso di vittoria, sarebbe 'cappotto' – ovvero la conquista di entrambi i Palii annuali – con lo stesso cavallo. 

L'elenco: 

Leocorno – Giovanni Atzeni (Tittia) su Diodoro; 

Civetta – Jonatan Bartoletti (Scompiglio) su Benitos; 

Valdimontone – Giuseppe Zedde (Gingillo) su Anda e Bola; 

Giraffa – Elias Mannucci (Turbine) su Ungaros; 

Tartuca – Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu; 

Aquila – Andrea Sanna (Virgola) su Diosu de Campeda; 

Drago – Diego Minucci su Zenis;  

Pantera – Dino Pes (Velluto) su Viso d’Angelo; 

Bruco – Carlo Sanna (Brigante) su Diamante Grigio; 

Onda – Sebastiano Murtas (Grandine) su Veranu. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium