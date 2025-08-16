Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta 2-1 Coco Gauff

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini in semifinale al "Cincinnati Open", Wta 1000 in corso sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti. La tennista toscana, settima testa di serie e numero 9 del mondo, per la terza volta consecutiva, dopo Stoccarda e Roma, ha sconfitto la statunitense Coco Gauff, seconda forza del torneo e del ranking Wta, imponendosi con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di match. Per Jasmine Paolini è la terza semifinale della stagione dopo Miami e Roma, la prima a Cincinnati. Ad attenderla, per un posto in finale, c'è la russa Veronika Kudermetova, numero 36 del mondo, che ha battuto agevolmente la francese Varvara Gracheva 6-1, 6-2. "All'inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla - ha detto Jasmine Paolini nell'intervista in campo riportata da Supertennis -. Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà". L'altra semifinale sarà tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. Nei quarti la kazaka, numero 10 del ranking e 9 del seeding, ha eliminato per 6-1, 6-4, la numero uno del mondo, la bielorussa, Aryna Sabalenka, campionessa in carica a Cincinnati. La polacca, numero 3 del mondo e del tabellone, si è invece imposta per 6-3, 6-4 sulla russa Anna Kalinskaya, 34 Wta e 28esima testa di serie.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
