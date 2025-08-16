Pippo Baudo, Belli: "Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento"

(Adnkronos) - "Un vero maestro di televisione, grande musicista con una grandissima sensibilità artistica" lo ricorda, parlando con l'Adnkronos Paolo Belli. "Un grandissimo punto di riferimento per me, continuerò sempre a guardare attentamente il suo stile. Grazie Pippo. Evviva Pippo".
domenica 17 agosto
sabato 16 agosto
