Pippo Baudo, Belli: "Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento"

| 16 agosto 2025, 22:47

Pippo Baudo, Belli: &quot;Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento&quot;

(Adnkronos) - "Un vero maestro di televisione, grande musicista con una grandissima sensibilità artistica" lo ricorda, parlando con l'Adnkronos Paolo Belli. "Un grandissimo punto di riferimento per me, continuerò sempre a guardare attentamente il suo stile. Grazie Pippo. Evviva Pippo".  

