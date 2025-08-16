Pippo Baudo, Diaco: "Gigante, maestro e amico"

(Adnkronos) - "Pippo Baudo è stato un gigante, un maestro, un esempio e un amico" dichiara all'Adnkronos il conduttore e giornalista Pierluigi Diaco. "A lui va il grazie di intere generazioni di spettatori. In tv ci sarà un prima e un dopo Baudo: lo studieremo sempre, lo cercheremo ancora”.
In Breve
domenica 17 agosto
sabato 16 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Savona
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?