| 16 agosto 2025, 19:06

Roma-Neom 2-2, giallorossi pareggiano in ultima amichevole

(Adnkronos) - La Roma pareggia 2-2 con i sauditi del Neom nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A all'Olimpico con il Bologna, in programma sabato 23 agosto alle 20.45. Al 'Benito Stirpe' di Frosinone succede tutto nel primo tempo con i ragazzi di Gian Piero Gasperini in vantaggio per due volte, prima con Bryan Cristante al 25' e poi con Matias Soulé al 32' e due volte raggiunti da Said Benrahma al 26' e Faris Abdi al 38'.  

