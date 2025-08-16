Trump e Putin: "Incontro molto utile e produttivo"

(Adnkronos) - "E' stato un vertice molto produttivo, ci siamo quasi". Vladimir Putin e Donald Trump parlano davanti alla stampa dopo l'incontro di Anchorage, in Alaska. Il presidente russo e il presidente americano rilasciano una dichiarazione a testa, si salutano e vanno via. Nessuna domanda dai cronisti presenti, nessun chiarimento sui risultati raggiunti nell'incontro durato circa 3 ore.
