Trump e Putin: "Incontro molto utile e produttivo"

Trump e Putin: &quot;Incontro molto utile e produttivo&quot;

(Adnkronos) - "E' stato un vertice molto produttivo, ci siamo quasi". Vladimir Putin e Donald Trump parlano davanti alla stampa dopo l'incontro di Anchorage, in Alaska. Il presidente russo e il presidente americano rilasciano una dichiarazione a testa, si salutano e vanno via. Nessuna domanda dai cronisti presenti, nessun chiarimento sui risultati raggiunti nell'incontro durato circa 3 ore. 

