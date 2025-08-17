Porta a Porta a Savona, un lettore: "Chi ha ideato questo piano di raccolta avrebbe dovuto porsi il problema della situazione estiva"

Riceviamo e pubblichiamo :

Gent.le Direttore,

Come tanti altri ho fatto segnalazioni più volte in quanto in via Servettaz non passano per ritirare nulla che non sia l'umido.

Chi ha ideato questo piano di raccolta avrebbe dovuto per primo porsi il problema della situazione estiva, dove il numero delle persone a Savona aumenta di 5 volte e i villeggianti arrivano e partono a qualsiasi ora, con l'esigenza di esporre i rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi momento (non si può programmare la partenza in base al piano ritiro dei rifiuti, direi!)

Quando arriverà l'inverno, con la situazione persone/rifiuti rientrata mi immagino che i dirigenti di Sea-s diranno che hanno risolto tutti i problemi. E a giugno dell'anno prossimo, quando la situazione attuale si ripresenterà , faranno la faccia stupita dicendo "Ma noi avevamo risolto tutto!"