Savona, nuova spaccata da "Fish House" in Darsena: rubati il fondo cassa, le mance e due bottiglie di champagne

Due volte nell'ultimo mese, 8 volte negli ultimi 7 anni.

E' arrabbiata la titolare del ristorante "Fish House" di Calata Sbarbaro in Darsena. Nella notte tra sabato e domenica infatti un ladro si è intrufolato all'interno e con lo stesso modus operandi dello scorso 18 luglio ha rubato 2 bottiglie di Champagne, il fondo cassa con all'interno 30-40, la cassetta delle mance con 150 euro e persino le chiavi del ristorante.

Il malvivente ha infatti spostato di forza le vetrate anti irruzione e dentro il locale ha messo poi tutto a soqquadro.

"Mi hanno spaccato di nuovo tutto, con la stessa identica tecnica dell'altra, è impossibile che un cittadino che dia da mangiare agli altri non venga tutelato - spiega la titolare - Abbiamo chiuso all'una e mezza sabato e la mattina dopo mi sono trovato tutto rotto e buttato per terra. E' un reato reiterato, è impossibile che non ci sia una telecamera in Piazza Calabresi, che la mettano, facciano qualcosa. Non capisco come mai il porto è abbandonato in questo modo".

Sul posto ieri è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso.

"Ora devo chiamare il fabbro per cambiare le serrature, il serramentista, devo far riparare le telecamere. Ogni 2-3 settimane avere 4-5mila euro da pagare come facciamo?" conclude