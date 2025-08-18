 / Cronaca

Cronaca | 18 agosto 2025, 12:04

Savona, nuova spaccata da "Fish House" in Darsena: rubati il fondo cassa, le mance e due bottiglie di champagne

E' intervenuta la polizia scientifica. La titolare: "Non capisco come mai il porto è abbandonato in questo modo"

Due volte nell'ultimo mese, 8 volte negli ultimi 7 anni.

E' arrabbiata la titolare del ristorante "Fish House" di Calata Sbarbaro in Darsena. Nella notte tra sabato e domenica infatti un ladro si è intrufolato all'interno e con lo stesso modus operandi dello scorso 18 luglio ha rubato 2 bottiglie di Champagne, il fondo cassa con all'interno 30-40, la cassetta delle mance con 150 euro e persino le chiavi del ristorante. 

Il malvivente ha infatti spostato di forza le vetrate anti irruzione e dentro il locale ha messo poi tutto a soqquadro.

"Mi hanno spaccato di nuovo tutto, con la stessa identica tecnica dell'altra, è impossibile che un cittadino che dia da mangiare agli altri non venga tutelato - spiega la titolare - Abbiamo chiuso all'una e mezza sabato e la mattina dopo mi sono trovato tutto rotto e buttato per terra. E' un reato reiterato, è impossibile che non ci sia una telecamera in Piazza Calabresi, che la mettano, facciano qualcosa. Non capisco come mai il porto è abbandonato in questo modo".

Sul posto ieri è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso.

"Ora devo chiamare il fabbro per cambiare le serrature, il serramentista, devo far riparare le telecamere. Ogni 2-3 settimane avere 4-5mila euro da pagare come facciamo?" conclude

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium