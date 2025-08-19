Al via a Milano i Mondiali di canoa, Buonfiglio “Lo sport unisca”

MILANO (ITALPRESS) - Una cerimonia d'apertura dedicata interamente allo sport e alla canoa. All'Idroscalo di Milano, sono iniziali i Mondiali di canoa e paracanoa 2025. Presenti all'inaugurazione il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il vice presidente vicario della Fick, Antonio Rossi, e il presidente della Federazione internazionale, Thomas Konietzko. "Per me questo Mondiale ha un grandissimo significato - ha dichiarato Rossi -. Qui ho iniziato la mia attività gareggiando nei campionati regionali, quindi è un campo che conosco molto bene. Qui mi sono qualificato nel 2008 per la mia ultima Olimpiade, quella di Pechino, dove poi sono stato scelto anche come portabandiera. Dopo dieci anni ritorniamo all'Idroscalo ed è una bella emozione, anche perchè abbiamo fatto tantissimi bei progetti con la nostra Federazione e abbiamo coinvolto tanti giovani".Durante la presentazione Buonfiglio ha voluto inaugurare la terza edizione dei Mondiali in Italia augurandosi che lo sport possa unire tutti sotto un'unica bandiera: "Un grazie al presidente della Federazione Internazionale, abbiamo avuto la fiducia del board dell'IFC, questo sarà il 90esimo anniversario della nostra storia. Spero di tornare qui per festeggiare i cent'anni della Federazione. Ringrazio tutte le autorità ma soprattutto i campioni olimpici. Sarà un Campionato del mondo importante, arriva dopo i Giochi Olimpici, speriamo che la IFC possa aprire a tutte le categorie e distanze: è giusto far gareggiare tanti campioni. Il nostro dovere? Ci sono molti conflitti, lo sport deve unire tutti sotto un'unica bandiera e un unico inno, quello del rispetto, e superare le barriere". Presenti tantissimi campioni azzurri: l'Italia schiererà le proprie punte di diamante a partire da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, argento nel C2 500 metri a Parigi2024: "Dopo Parigi avevamo l'obbligo di difenderci; ora, dopo il titolo europeo di questa estate, l'abbiamo ancora di più. Gli avversari ci sono, li abbiamo visti: già subito in batteria iniziamo contro la Russia. Comunque andrò in barca con Gabriele Casadei, che è sempre spensierato, e questa cosa mi aiuta", ha dichiarato Tacchini. Domani si partirà con le batterie; domenica le ultime gare, che chiuderanno la rassegna iridata.- foto Ufficio Stampa Fick -(ITALPRESS).