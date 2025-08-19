Papa “C’è speranza per la pace ma bisogna ancora lavorare molto”

ROMA (ITALPRESS) - "C'e speranza ma bisogna ancora lavorare molto, pregare molto e trovare la strada per andare avanti. Ogni tanto sento qualcuno dei leader, seguo le situazioni". Così Papa Leone XIV, uscito da Villa Barberini a Castel Gandolfo, dove ha trascorso 16 giorni di riposo, per fare rientro in Vaticano. Il Pontefice si è fermato brevemente con i giornalisti sollecitato a commentare gli ultimi vertici per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il Papa ha salutato i numerosi fedeli che lo stavano aspettando. "Sono contento per l'accoglienza ricevuta" ha detto il Pontefice lasciando Castel Gandolfo. Sui primi 100 giorni di Pontificato: "Una benedizione di Dio". - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).
In Breve
mercoledì 20 agosto
martedì 19 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?