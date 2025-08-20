 / Attualità

Savona, di nuovo un semaforo non funzionante in corso Tardy e Benech e Corso Viglienzoni

Si tratta dell'impianto semaforico all'incrocio tra le due vie

Semaforo guasto in corso Tardy e Benech, all'incrocio con corso Viglienzoni, sta causando disagi agli automobilisti. L’impianto è andato in tilt, forse a causa del maltempo, come già accaduto in passato.

Si tratta di un semaforo che regola il traffico nella via di accesso alla città e all’incrocio con il proseguimento di corso Ricci.

Recentemente il Comune ha effettuato una serie di interventi sugli impianti semaforici del centro e su quello in corso Tardy e Benech, all'incrocio con via De Amicis.

