Due giorni di incontri con Ubikate: il Mediterraneo e i segreti di Sara protagonisti tra Savona e Albissola

Due serate all’insegna dei libri e del dialogo culturale animeranno Savona e Albissola Marina con “Parole ubikate in mare”, la rassegna curata dalla Libreria Ubik in collaborazione con i Comuni e con il contributo di BPER Banca.

Giovedì 21 agosto, alle 21.15 in piazza Sisto IV a Savona, saranno ospiti don Mattia Ferrari e Luca Misculin con il dibattito dal titolo “Mare Nostrum, Mare Loro? Migranti e Mediterraneo”. L’incontro, che vedrà anche la partecipazione di Renata Barberis e Lorenzo Caviglia e la collaborazione dell’Arci, offrirà due sguardi differenti ma complementari sul mare che da millenni unisce e divide popoli e destini.

Don Ferrari, sacerdote modenese e cappellano sulle navi della ONG Mediterranea Saving Humans, presenterà il suo libro “Salvato dai migranti” (EDB), un racconto intimo di fede e impegno sociale nato dall’esperienza diretta sulle rotte del Mediterraneo centrale. Una testimonianza che ha colpito anche papa Francesco, autore della prefazione, e che mette a nudo le contraddizioni di una società che fatica a garantire dignità e giustizia per tutti.

Accanto a lui, il giornalista del «Post» Luca Misculin, autore di “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale” (Einaudi), proporrà invece un viaggio lungo migliaia di anni, dai Neanderthal fino alle migrazioni contemporanee, per raccontare come questo mare sia stato di volta in volta ponte, barriera e sfida per l’umanità. Una stratificazione di storie, miti e civiltà che oggi trova un drammatico risvolto nelle traversate di chi cerca una nuova vita.

La rassegna proseguirà il giorno successivo, venerdì 22 agosto alle 21.15, quando Maurizio de Giovanni approderà in piazza della Concordia ad Albissola Marina per presentare “Il pappagallo muto. Una storia di Sara” (Rizzoli), accompagnato da Renata Barberis e Margherita Sirello.

Il celebre autore partenopeo, già creatore di personaggi divenuti icone televisive come il commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, torna con una nuova avventura della sua protagonista più enigmatica: Sara Morozzi, ex agente dei Servizi segreti. In questa indagine, Sara e il fidato Andrea Catapano vengono richiamati in campo per un’operazione delicata, senza tecnologia e solo con le armi dell’intuizione e dell’esperienza. Una vicenda che si intreccia con relazioni personali, colpi di scena e un intreccio serrato che ha già conquistato i lettori.

Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo, le serate potranno svolgersi al coperto – nell’Atrio del Comune per l’appuntamento di Savona e all’Oratorio San Giuseppe per quello di Albissola – oppure essere rinviate. Per aggiornamenti e conferme è consigliato consultare le pagine social della Libreria Ubik.