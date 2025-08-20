Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: "Ennesima provocazione di Mosca"

(Adnkronos) - Un drone, ritenuto di fabbricazione russa, è esploso la notte scorsa in un campo nel villaggio di Osiny, nella Polonia orientale, a circa 120 km dal confine ucraino e a 100 km da quello bielorusso. Dura la condanna di Varsavia. "Un'altra violazione del nostro spazio aereo da est conferma che la missione più importante della Polonia all'interno della Nato è la difesa del proprio territorio", ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski.

Il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Pawel Wronski, ha annunciato che Varsavia invierà una nota diplomatica di protesta alla Russia. Parlando all'emittente Tvn24, Wronski ha spiegato che la Polonia informerà anche i propri alleati Nato: "Presenteremo tutti gli altri episodi di violazione dello spazio aereo polacco". Ed ha sottolineato l’importanza dell’incidente nel contesto delle discussioni sulla fine della guerra in Ucraina: "Non si tratta solo di un conflitto alla periferia dell’Europa, ma di una situazione che minaccia non solo l’Ucraina, ma anche l’Europa, compresi gli Stati della Nato coperti dall’Articolo 5 del Trattato di Washington".

Secondo il portavoce del ministro, l'oggetto esploso sarebbe una versione russa del drone Shahed, informazione confermata anche dal vicepremier e ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, che ha puntato il dito contro Mosca: "La Russia sta ancora una volta provocando i Paesi della Nato, dopo gli incidenti con droni verificatisi in Romania, Lituania e Lettonia". Il ministro ha aggiunto che l'episodio avviene "in un momento particolarmente importante, mentre sono in corso discussioni sulla pace" in Ucraina.

L'esplosione, ripresa da alcune telecamere di sorveglianza della zona, ha mandato in frantumi le finestre delle case vicine, ma nessuno è rimasto ferito nell'impatto, ha riferito l'agenzia di stampa Pap che, citando fonti del ministero della Difesa, ha affermato che molto probabilmente si è trattato di un drone esca militare senza testata.