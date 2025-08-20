Imane Khelif: "Mai annunciato il ritiro dal ring, mi alleno regolarmente"

(Adnkronos) - La campionessa olimpica dei pesi welter Imane Khelif smentisce il suo ritiro dal ring, ventilato dal suo ex allenatore Nasser Yesfah. "Innanzitutto vorrei precisare al pubblico che la notizia del mio ritiro dalla boxe non è vera, basata unicamente su dichiarazioni fatte da chi non mi rappresenta più in alcun modo, che credo abbia tradito la fiducia e tradito il paese con la sua affermazioni false e propositive" ha scritto su Facebook. "Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe, ma sono ancora impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar, in preparazione dei prossimi incontri. Si diffondono voci del genere solo per sconvolgere e insultare la mia carriera atletica e professionale - conclude -. Rimarrò sempre fedele allo sport della boxe e alla mia terra d'origine Algeria, e questa falsa notizia non mi scoraggerà dal continuare a difendere e onorare i colori del mio Paese".