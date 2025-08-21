Savona, un lettore: "Villa Zanelli in stato di abbandono: per il restauro sono stati spesi milioni di soldi pubblici"

Riceviamo e pubblichiamo :

Buongiorno, oltre alla tragica situazione della raccolta differenziata, mi preme segnalare la situazione di abbandono di Villa Zanelli, per il restauro della quale sono stati spesi milioni di soldi pubblici. Il giardino è invaso di erbacce, la struttura chiusa ed inutilizzata. Quanto meno lo scorso anno era visitabile tramite l'associazione Kalata, quest'anno nulla. Andando avanti così la villa tornerà in breve tempo allo stato precedente.

Cordiali saluti

Un cittadino affranto