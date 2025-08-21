È di Calizzano il "Trattore più bello" del Raduno Trattoristico Interregionale Piemonte Liguria di Perlo

" Bello che uno dei nostri abbia avuto questo riconoscimento, che di rimando è anche del nostro paese - ha aggiunto Olivieri - in attesa della festa dell'agricoltura che ospiteremo ai primi di settembre "

"E complimenti al grande sindaco di Perlo Lorenzo Benzo, a tutta la sua amministrazione e alla ProLoco per la splendida organizzazione e la squisita ospitalità! E allora oggi evviva chi ha la passione per il territorio e i lavori delle tradizioni. E sempre evviva Calizzano" conclude il primo cittadino, che ha preso parte alla manifestazione insieme al presidente della Regione Piemonte e a parecchi sindaci, sia valbormidesi che del basso Piemonte.