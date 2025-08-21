È di Calizzano il "Trattore più bello" del Raduno Trattoristico Interregionale Piemonte Liguria di Perlo

"Complimenti al nostro Andrea Texino Salvatico che al Raduno Trattoristico Interregionale Piemonte Liguria di Perlo svoltosi lo scorso fine settimana si e' aggiudicato il Premio del 'Trattore più bello'. Lavoro, impegno, attaccamento al territorio e anche giusta passione di festeggiare e stare in compagnia". Così Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano.
"Bello che uno dei nostri abbia avuto questo riconoscimento, che di rimando è anche del nostro paese - ha aggiunto Olivieri - in attesa della festa dell'agricoltura che ospiteremo ai primi di settembre"
"E complimenti al grande sindaco di Perlo Lorenzo Benzo, a tutta la sua amministrazione e alla ProLoco per la splendida organizzazione e la squisita ospitalità! E allora oggi evviva chi ha la passione per il territorio e i lavori delle tradizioni. E sempre evviva Calizzano" conclude il primo cittadino, che ha preso parte alla manifestazione insieme al presidente della Regione Piemonte e a parecchi sindaci, sia valbormidesi che del basso Piemonte.