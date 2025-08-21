Limone Piemonte – “Libri da Gustare”: applausi per il film dedicato a Libereso

La rassegna “Libri da Gustare”, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e il sostegno del Grand Hotel Principe, ha registrato un nuovo, significativo successo. Protagonista della serata è stata la proiezione del film Un pomeriggio con Libereso, realizzato dal regista Franco Revelli e presentato al pubblico da Claudio Porchia.

La sala gremita e partecipe ha accolto con calore il documentario, lasciandosi trasportare in un viaggio nella vita e nel pensiero di Libereso Guglielmi, giardiniere, naturalista e poeta della terra. Figura straordinaria e fuori dal tempo, Libereso fu amico e compagno di cammino di Italo Calvino, nonché instancabile custode della biodiversità e della cultura botanica.

Il film, recentemente restaurato in 4K, ha restituito con straordinaria nitidezza immagini e suoni capaci di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza intima e suggestiva. Fotografie rare, racconti personali e atmosfere sospese hanno accompagnato il pubblico all’interno del giardino botanico di Sanremo, luogo simbolo della vita e della ricerca di Libereso, dove per decenni ha coltivato una visione del mondo fondata su armonia, libertà e amore per la natura.

<figure class="image"> </figure>Durante la serata, Claudio Porchia – che ha condiviso con Libereso gli ultimi dieci anni della sua attività, fino alla sua scomparsa nel 2016 – ha dialogato con i presenti, rispondendo a domande e curiosità, arricchendo la proiezione con aneddoti e nuove immagini che hanno restituito il ritratto autentico di un uomo capace di trasmettere entusiasmo e rispetto per la vita in tutte le sue forme.

L’appuntamento ha così confermato la forza comunicativa di Libereso, capace ancora oggi di ispirare e coinvolgere, trasformando un semplice incontro culturale in un momento di emozione e riflessione condivisa.

Questo il programma dei prossimi appuntamenti:

Venerdì 22 agosto – ore 21.00 | Teatro “Alla Confraternita”

"Da me a De André" con Christian Gullone e Marko Kurtinovic

Una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana. In un raffinato recital, Christian Gullone e il musicista Marko Kurtinovic uniscono testi e musica in un percorso che parte dalle loro composizioni originali e arriva ai giganti come Fabrizio De André, Rino Gaetano, Francesco De Gregori, Brunori Sas e Franco Battiato. Un viaggio sonoro e poetico che attraversa temi sociali, riflessioni profonde, sogni e disincanto. Perché le parole, quando si fanno canzone, riescono ancora a parlare all’anima.





Sabato 23 agosto – ore 21.00 | Piazza principale (o Teatro in caso di maltempo)

"Aspettando la Vuelta" – con Christian Gullone, Tiziano Riverso e Claudio Porchia

In attesa dell’arrivo della Vuelta a España a Limone, il festival dedica una serata speciale al ciclismo, tra passione, arte e divertimento. Christian Gullone porta sul palco le sue canzoni, mentre il noto cartoonist Tiziano Riverso animerà il pubblico con le sue vignette dal vivo, pungenti e ironiche. A condurre la serata sarà il giornalista Claudio Porchia, per una narrazione leggera e brillante che celebra lo sport come linguaggio universale e la bici come metafora di libertà, fatica e bellezza.



Martedì 26 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo" con Barbara Ronchi della Rocca

Chiudiamo il festival con un incontro elegante e sorprendente, guidato da Barbara Ronchi della Rocca, esperta di stile e galateo. Protagonista dell’appuntamento è uno dei riti più amati della tradizione italiana: l’aperitivo. Dai grandi classici come il Negroni e l’Americano alle tendenze contemporanee della mixology, passando per le buone maniere e i piccoli gesti che fanno la differenza. Un’occasione per riscoprire il piacere della convivialità con grazia e leggerezza, brindando insieme alla cultura e alla bellezza delle cose fatte bene.

Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it



Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com

Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com



Associazione Ristoranti della Tavolozza

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it