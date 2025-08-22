Vuoi estrarre ETH e XRP senza acquistare una mining rig?

L'app SNEYD può aiutarti a guadagnare ogni giorno, semplicemente con il tuo telefono!

Mining mobile a soglia zero

La nuova app mobile di SNEYD consente agli utenti di partecipare al cloud mining direttamente dal proprio smartphone, senza bisogno di hardware specializzato o competenze tecniche specifiche. Gli utenti devono semplicemente registrarsi, selezionare una criptovaluta e un contratto di mining e l'app inizia automaticamente a generare entrate, realizzando così un vero e proprio "mining con un solo clic".

Supporta numerose criptovalute tradizionali e distribuisce la potenza di calcolo in modo intelligente ed efficiente.

SNEYD supporta una varietà di valute digitali tradizionali, tra cui BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL, LTC, BCH, USDT e USDC. Gli utenti possono configurare gli asset in modo flessibile in base alle proprie preferenze di investimento.

Inoltre, la piattaforma è dotata di un sistema di pianificazione della potenza di calcolo basato sull'intelligenza artificiale, che regola automaticamente l'allocazione della potenza di calcolo in base alla difficoltà della rete e alle condizioni di mercato, rendendo il mining più efficiente e massimizzando il valore di ogni investimento.

Il supporto multilingue e la copertura globale massimizzano l'esperienza utente

L'app SNEYD supporta diverse lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e tedesco, ed è disponibile in 150 paesi e regioni in tutto il mondo. Il servizio clienti multilingue attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce un utilizzo fluido e un supporto tempestivo, indipendentemente dalla posizione dell'utente.

La piattaforma offre anche un programma bonus di invito in cui gli utenti possono guadagnare hashrate o airdrop aggiuntivi per incoraggiare la partecipazione della community e contribuire a massimizzare i profitti del cloud mining.

Contratti flessibili, attivazione con un clic e rendimenti trasparenti

SNEYD offre una varietà di opzioni contrattuali, tra cui periodi di prova a breve termine, piani di reddito stabile e pacchetti ad alto rendimento, consentendo agli utenti di scegliere in modo flessibile in base al proprio budget. Anche le soglie di prelievo sono flessibili.

[Avalon Miner A15-194T [Contratto di esperienza]]: Importo dell'investimento: $ 100, potenziale utile netto totale: $ 100 + $ 6,6

[XMR Miner X5]: Importo dell'investimento: $ 500, potenziale profitto netto totale: $ 500 + $ 31,5.

[Bitcoin Miner S19 XP+ Hyd]: Importo dell'investimento: $ 1.200, potenziale profitto netto totale: $ 1.200 + $ 225,12.

[Pacchetto ANTRACK e Bitcoin Miner T19 Hyd.]: Importo dell'investimento: $ 3.200, potenziale profitto netto totale: $ 3.200 + $ 974,4.

[CKB Miner K7]: Importo dell'investimento: $ 5.100, potenziale profitto netto totale: $ 5.100 + $ 2.295.

[Litecoin Miner L9]: Importo dell'investimento: $ 10.100, potenziale profitto netto totale: $ 10.100 + $ 7.757,1

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di SNEYD.

La nuova app di cloud mining mobile lanciata da SNEYD combina in modo intelligente facilità d'uso, sicurezza e rispetto dell'ambiente, rivoluzionando il modo in cui gli utenti partecipano al mining di criptovalute, passando da "complesso" a "semplice" e dalla necessità di attrezzature specializzate a "fare tutto con un solo telefono". La piattaforma supporta le criptovalute più diffuse come ETH e XRP, offrendo un'opzione conveniente per i possessori di criptovalute che cercano rendimenti tangibili.

Sito web ufficiale: https://growingauto.com/

Email ufficiale: info@sneydmining.com

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne