Italia-Slovacchia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo l'Italia di pallavolo. La Nazionale femminile esordisce oggi, venerdì 22 agosto, ai Mondiali di volley 2025 contro la Slovacchia, dopo aver vinto l'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi e aver trionfato in Nations League. A Phukhet, in Thailandia, le azzurre di Julio Velasco vanno a caccia di quella che sarebbe la 30esima vittoria consecutiva, contro una formazione alla prima partecipazione nella rassegna iridata.

La sfida tra Italia e Slovacchia, valida per i Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, venerdì 22 agosto, al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 15.30. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com.