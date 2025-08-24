Ester protagonista ad Alassio con il libro “Dio salvi la regina”: la storia di una “donna impertinente” che ha salvato un popolo

Tappa ad Alassio per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per assistere alla presentazione del libro di Gabriele Maria Corini ed Elisa Panizza “Dio salvi la regina” che si è svolta sabato 23 agosto alla Galleria Artender.

L’analisi proposta dagli autori prende spunto dalla figura di Ester, la giovane regina narrata nell’omonimo libro biblico, un personaggio che sa parlare con forza anche all’uomo e alla donna contemporanei.

Ester appare dapprima come una ragazza fragile, segnata dalla perdita dei genitori, poi come una donna che, guidata dal coraggio e dalla fede, riesce a trasformarsi in protagonista della storia. Moglie del re persiano Assuero, è lei a trovare la forza di rischiare la propria vita per svelare al sovrano il piano di sterminio degli ebrei ordito dal perfido Aman, riuscendo così a salvare il suo popolo. Non una semplice comparsa a corte, ma una regina capace di cambiare il destino con la sua intelligenza, astuzia e la sua determinazione.

La sua vicenda non si limita al valore religioso: Ester diventa un modello universale di “donna impertinente”, nella sua accezione positiva, simbolo di potere. Nella sua figura riconosciamo una donna che si assume responsabilità enormi, che non si ferma davanti alla paura, ma agisce con lucidità, strategia e altruismo. È un simbolo di come la vera forza non derivi dal potere imposto, dal rango o dal titolo, bensì dal coraggio interiore, dalla capacità di leggere le circostanze e di decidere con responsabilità.

La lezione di Ester è attualissima: la dignità e la determinazione personale possono rovesciare destini apparentemente già scritti. E, come sottolineato da don Corini durante la presentazione, la sua figura è anche una potente testimonianza del ruolo decisivo che le donne possono e devono avere nel guidare processi di cambiamento, non per sete di potere ma per senso di giustizia e responsabilità.

Ester insegna che persino nelle situazioni più oscure può nascere la luce, che anche dal rischio più grande può scaturire la salvezza. Ed è questa, forse, la più grande lezione che il libro “Dio salvi la regina” restituisce al pubblico: la bellezza e la forza di una vita spesa per gli altri. Un messaggio positivo che ci invita a credere che, davvero, #ILBELLOCISALVERÀ.