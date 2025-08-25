Finalborgo, l'organo protagonista mercoledì 27 agosto nella Basilica di San Biagio col concerto del Maestro Callai

Mercoledì 27 agosto, alle ore 21, la Basilica di S. Biagio a Finalborgo ospiterà un concerto d'organo del Maestro Fabrizio Callai. L'ingresso è libero e l'evento si svolgerà sul grande organo storico, restaurato da G. Concone nel 1784 e G. B. Dessiglioli nel 1894. Il programma del concerto include musiche di autori italiani dei secoli XVIII e XX.

Il Maestro Fabrizio Callai, nato a Rapallo nel 1980, è una figura di spicco nel panorama musicale ligure. Si è diplomato in Organo e Composizione organistica nel 2005 e in Didattica della musica nel 2009 presso il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, dove dal 2021 ricopre la carica di presidente per nomina ministeriale. È inoltre titolare dei Grandi Organi e Maestro di cappella nelle Basiliche di S. M. Assunta in Carignano e N.S. delle Vigne a Genova.

Il M° Callai è anche un compositore prolifico. Tra le sue opere principali ci sono gli oratori per soli, coro e grande orchestra, come "L'Annunciazione" e "Simon Petrus", e il "Concerto per organo e orchestra". Nel 2014 ha ottenuto il secondo premio al "Concorso internazionale di composizione musicale sacra Benedetto XVI" di Roma, e il suo brano è stato successivamente eseguito anche a New York.

La sua carriera lo ha visto collaborare con importanti istituzioni e associazioni, tra cui il Teatro Carlo Felice di Genova, l'Orchestra sinfonica di Sanremo e la Venerabile Cappella Musicale Liberiana della Basilica papale di S. Maria Maggiore di Roma. Inoltre, ha inciso per l'etichetta discografica Dynamic la "Messa Solenne" di S. Mercadante, di cui ha anche curato l'edizione critica. Nel 2025, è stato nominato nel Consiglio di indirizzo del Teatro Carlo Felice.

Il programma musicale della serata prevede brani di compositori come B. Pasquini, D. Zipoli, G. S. Mayr, M. E. Bossi e V. Petrali. Sarà un'opportunità per il pubblico di apprezzare l'abilità di un grande interprete e l'arte di autori italiani meno noti ma altrettanto significativi.