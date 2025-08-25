Loano, Cepollina replica alla minoranza su incuria e decoro: "Noi lavoriamo ogni giorno, loro un post indignato al mese"

"La solita sceneggiata: 'degrado! Sporcizia! Serve una scelta politica coraggiosa!'. Intanto si finge di ignorare quello che è già stato fatto".

Così Giovanni Battista Cepollina, assessore all'ambiente del Comune di Loano, replica alle considerazioni della minoranza.

"Qualche dato concreto - continua Cepollina - in piazza Antonio Da Noli sono stati eliminati 8 pini ormai a fine ciclo vitale (non per hobby, ma per sicurezza), rimosse le ceppaie e piantati 10 carrubi da 3/3,5 metri, integrando quelli messi negli anni scorsi. È vero, i lavori hanno danneggiato alcuni cordoli, ma in autunno rifaremo cordoli, nuovo impianto di irrigazione, erba nelle aiuole e altre migliorie".

"Piazza Assereto? Altro che cartolina di degrado - continua l'assessore - l’area è pulita regolarmente da SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., l’erba nelle aiuole è stata tagliata di recente e i pini – in condizioni migliori di quelli di piazza Da Noli – sono monitorati costantemente. Abbiamo già programmato interventi su asfalto e pavimentazione per risolvere i sollevamenti dovuti alle radici e ulteriori lavori di decoro per rendere la piazza ancora più accogliente".

"E poi la chicca: il tema dei senza fissa dimora - prosegue l'esponente dell'amministrazione Lettieri - Qui la lista civica d’opposizione è il massimo della coerenza: dentro ci sono quelli che sognano il 'law & order' con DASPO e maniere forti, e quelli che predicano 'attenzione al disagio sociale'. Una bella accoppiata: manganello e carità nello stesso simbolo. Chissà cosa ne pensano i loro elettori...".

"Noi, invece, lavoriamo ogni giorno per il decoro urbano e la manutenzione. Con fondi non illimitati, personale comunale volenteroso ma numericamente limitato e una giungla di appalti con ditte esterne non sempre chiarissimi, ma comunque sempre monitorati. Loro? Un post indignato al mese, due foto scandalistiche e tanti mugugni" la chiosa dell'assessore Cepollina.