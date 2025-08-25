 / Politica

Politica | 25 agosto 2025, 14:45

Loano, la minoranza torna all'attacco su incuria e decoro: “Nel cuore delle Olivette sporcizia, rifiuti sparsi e bivacchi notturni”

Netto il giudizio negativo di “Nuova Grande Loano” sull'operato dell'Amministrazione: “Gli operatori fanno il possibile, ma non può bastare: serve una scelta politica chiara e coraggiosa”

“Non siamo nel centro di Loano, ma in una delle zone più frequentate e vitali della città: il cuore commerciale delle Olivette, tra piazza Antonio Da Noli e piazza Assereto, a due passi dal sottopasso che migliaia di turisti attraversano ogni anno”. Così il gruppo di minoranza “Nuova Grande Loano” torna a puntare il dito contro lo stato di pulizia e decoro cittadino, denunciando criticità nella gestione dell'attuale Amministrazione.

La denuncia parla chiaro: sporcizia negli angoli, rifiuti sparsi e un generale senso di degrado che “è sotto gli occhi di tutti”, sottolineano i consiglieri. Che aggiungono: “Per pudore non pubblichiamo le immagini dei bivacchi di persone senza fissa dimora né dell’immondizia sparsa, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti”.

“Lo ripetiamo da tempo: degrado chiama degrado, sporco chiama sporco”, affermano i rappresentanti di Nuova Grande Loano, che riconoscono il lavoro svolto dagli operatori SAT ma ritengono insufficiente l’impegno complessivo: “Gli operatori fanno il possibile, ma non può bastare: serve una scelta politica chiara e coraggiosa”.

Il tema, secondo la minoranza, dovrà entrare con forza nella discussione sulle prossime elezioni comunali. “Quando si parlerà di programma per le prossime comunali a Loano, al primo punto ci saranno due parole semplici ma fondamentali: pulizia e lotta al degrado, che questa Amministrazione vede a seconda delle zone di interesse”.

News collegate:
 Loano, Cepollina replica alla minoranza su incuria e decoro: "Noi lavoriamo ogni giorno, loro un post indignato al mese" - 25-08-25 16:22

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium