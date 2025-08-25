Loano, la minoranza torna all'attacco su incuria e decoro: “Nel cuore delle Olivette sporcizia, rifiuti sparsi e bivacchi notturni”

“Non siamo nel centro di Loano, ma in una delle zone più frequentate e vitali della città: il cuore commerciale delle Olivette, tra piazza Antonio Da Noli e piazza Assereto, a due passi dal sottopasso che migliaia di turisti attraversano ogni anno”. Così il gruppo di minoranza “Nuova Grande Loano” torna a puntare il dito contro lo stato di pulizia e decoro cittadino, denunciando criticità nella gestione dell'attuale Amministrazione.

La denuncia parla chiaro: sporcizia negli angoli, rifiuti sparsi e un generale senso di degrado che “è sotto gli occhi di tutti”, sottolineano i consiglieri. Che aggiungono: “Per pudore non pubblichiamo le immagini dei bivacchi di persone senza fissa dimora né dell’immondizia sparsa, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti”.

“Lo ripetiamo da tempo: degrado chiama degrado, sporco chiama sporco”, affermano i rappresentanti di Nuova Grande Loano, che riconoscono il lavoro svolto dagli operatori SAT ma ritengono insufficiente l’impegno complessivo: “Gli operatori fanno il possibile, ma non può bastare: serve una scelta politica chiara e coraggiosa”.

Il tema, secondo la minoranza, dovrà entrare con forza nella discussione sulle prossime elezioni comunali. “Quando si parlerà di programma per le prossime comunali a Loano, al primo punto ci saranno due parole semplici ma fondamentali: pulizia e lotta al degrado, che questa Amministrazione vede a seconda delle zone di interesse”.