Attualità | 26 agosto 2025, 12:48

Alassio festeggia i 100 anni di Giuseppe Colombo, turista fedele da una vita

Nei prossimi giorni la festa continuerà con il battesimo del suo pronipote nella chiesa di Santa Maria Immacolata, nel cuore del Borgo Coscia tanto caro alla famiglia Colombo

Si sono svolti nei giorni scorsi ad Alassio i festeggiamenti per celebrare il secolo di vita del signor Giuseppe Colombo, turista lombardo di Parabiago da sempre legato alla Città del Muretto. Insieme alla famiglia e agli amici, hanno preso parte alla ricorrenza il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri ed il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini.

I festeggiamenti speciali della famiglia Colombo ad Alassio non si limitano al compleanno del signor Colombo: nei prossimi giorni, infatti, il suo piccolo pronipote, di nome Carlo, sarà battezzato nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in piazza San Francesco, nel cuore dello storico Borgo Coscia, a cui la famiglia è da sempre profondamente legata.

Redazione

