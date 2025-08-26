Alassio festeggia i 100 anni di Giuseppe Colombo, turista fedele da una vita

Si sono svolti nei giorni scorsi ad Alassio i festeggiamenti per celebrare il secolo di vita del signor Giuseppe Colombo, turista lombardo di Parabiago da sempre legato alla Città del Muretto. Insieme alla famiglia e agli amici, hanno preso parte alla ricorrenza il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri ed il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini.

I festeggiamenti speciali della famiglia Colombo ad Alassio non si limitano al compleanno del signor Colombo: nei prossimi giorni, infatti, il suo piccolo pronipote, di nome Carlo, sarà battezzato nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in piazza San Francesco, nel cuore dello storico Borgo Coscia, a cui la famiglia è da sempre profondamente legata.