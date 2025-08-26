 / Attualità

Attualità | 26 agosto 2025, 17:35

Savona, abbandonano materiali ingombranti in via Valcada, ma alcuni elementi li rendono identificabili

Per i responsabili scatterà la sanzione prevista per l'abbandono incontrollato di rifiuti

Savona, abbandonano materiali ingombranti in via Valcada, ma alcuni elementi li rendono identificabili

Abbandonano materiali ingombranti in via Valcada a Savona, vicino ai cassonetti dei rifiuti, ma alcuni elementi li rendono identificabili. E' stata la segnalazione di alcuni cittadini, che hanno trovato una piccola discarica abusiva di materiali ingombranti e rifiuti vari abbandonati a bordo strada, a fare scattare l'iter che porterà alla sanzione.

I materiali sono stati abbandonati ai piedi di alcuni vecchi cassonetti che ancora sono rimasti nella via e che verranno poi tolti, ma purtroppo oggetto di abbandono rifiuti da parte di persone che non abitano in zona.

La segnalazione è stata fatta a Sea-S che, prima di procedere con i propri addetti alla rimozione dei materiali, ha fatto intervenire l'eco-ausiliario. Oltre ai materiali e rifiuti abbandonati sarebbero stati trovati degli elementi che avrebbero permesso di risalire ai responsabili dell'abbandono di ingombranti e rifiuti vari. "In questo caso - spiega Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-S - dopo l'intervento dell'eco-ausiliario è stato avviato l'iter per identificare il responsabile tramite gli accertamenti della polizia locale". 

In seguito agli accertamenti scatterà così la sanzione per abbandono incontrollato di rifiuti. 

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium