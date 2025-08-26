Savona, abbandonano materiali ingombranti in via Valcada, ma alcuni elementi li rendono identificabili

Abbandonano materiali ingombranti in via Valcada a Savona, vicino ai cassonetti dei rifiuti, ma alcuni elementi li rendono identificabili. E' stata la segnalazione di alcuni cittadini, che hanno trovato una piccola discarica abusiva di materiali ingombranti e rifiuti vari abbandonati a bordo strada, a fare scattare l'iter che porterà alla sanzione.

I materiali sono stati abbandonati ai piedi di alcuni vecchi cassonetti che ancora sono rimasti nella via e che verranno poi tolti, ma purtroppo oggetto di abbandono rifiuti da parte di persone che non abitano in zona.

La segnalazione è stata fatta a Sea-S che, prima di procedere con i propri addetti alla rimozione dei materiali, ha fatto intervenire l'eco-ausiliario. Oltre ai materiali e rifiuti abbandonati sarebbero stati trovati degli elementi che avrebbero permesso di risalire ai responsabili dell'abbandono di ingombranti e rifiuti vari. "In questo caso - spiega Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-S - dopo l'intervento dell'eco-ausiliario è stato avviato l'iter per identificare il responsabile tramite gli accertamenti della polizia locale".

In seguito agli accertamenti scatterà così la sanzione per abbandono incontrollato di rifiuti.