Curiosità | 26 agosto 2025, 14:12

C'è anche un savonese sul podio de "Il + Bello d'Italia": Samuele Battaglia trionfa nella categoria "Generazione Z"

Il successo del 21enne di professione bagnino si unisce a quello del genovese Alessandro Cignarale

La Liguria protagonista assoluta alla finale nazionale de “Il + Bello d’Italia”, svoltosi ad Alassio domenica 24 agosto. Insieme al vincitore assoluto Alessandro Cignarale, la giuria ha premiato anche il savonese Samuele Battaglia, 21 anni, che si è aggiudicato la fascia dedicata alla Generazione Z.

Di professione bagnino, Samuele ha conquistato il palco grazie al suo stile fresco e autentico: capelli ricci, sorriso solare, energia contagiosa e spirito determinato, tratti che lo hanno reso perfetto interprete della nuova generazione.

Al termine della serata, ha dichiarato emozionato: «È stata un’esperienza unica, siamo stati un bellissimo gruppo. Ringrazio mia madre che mi ha iscritto e sono fiero di me stesso per i traguardi che ho raggiunto e per le opportunità che avrò».

Un riconoscimento che, insieme a quello di Cignarale, porta la Liguria sul podio della bellezza maschile italiana in questa edizione del concorso.

Redazione

