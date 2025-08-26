Il Bitcoin ha subito forti oscillazioni, l'Ethereum ha raggiunto un nuovo massimo e le piattaforme di cloud mining hanno attirato l'attenzione

Dopo il discorso di Powell, Bitcoin (BTC) è salito brevemente a 116.900 dollari, per poi scendere rapidamente a circa 112.500 dollari. I report indicano che una "balena" ha venduto una grande quantità di 24.000 BTC, mettendo sotto pressione il mercato.

Ethereum (ETH), d'altro canto, ha invertito la tendenza e ha raggiunto un nuovo massimo storico, attirando un gran numero di detentori a lungo termine che hanno deciso di realizzare profitti e aumentando significativamente gli scambi sul mercato.

In un contesto di crescente volatilità delle criptovalute, il cloud mining sta diventando un metodo più stabile per generare profitti. Tuttavia, la scelta della piattaforma è un aspetto fondamentale per i miner. FleetMining, attualmente la piattaforma di cloud mining più sicura e affidabile, sta diventando una scelta popolare grazie alla sua elevata trasparenza e ai rendimenti stabili.

Che cos'è FleetMining?

Fondata nel 2020,FleetMiningè un leader globale regolamentato dagli Stati Uniti nei servizi di cloud mining. Sfruttando97 parchi minerari di energia pulita,Oltre 150.000 piattaforme di mining ad alte prestazioni, e unSistema di allocazione intelligente dell'hash rate basato sull'intelligenza artificiale, la piattaforma supporta il mining di 13 criptovalute principali, tra cui BTC, XRP, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE e BNB.

Con FleetMining, gli utenti non devono acquistare hardware o gestire attività di elettricità e manutenzione: possono usufruire di un mining completamente automatizzato e di rendimenti giornalieri stabili.

Come iniziare con FleetMining

Registra un account

Visita fleetmining.comoppure cerca "FleetMining" su Google Play per scaricare l'app. Registrati e ricevi unBonus di prova di $ 15.

Seleziona un piano di mining

Scegli tra diverse condizioni contrattuali e importi di investimento in base al tuo budget.

Inizia l'estrazione

Deposita fondi o usa il tuo bonus di prova per attivare l'hash power. Il mining inizia automaticamente con i guadagni giornalieri accreditati sul tuo account.

Prelevare o reinvestire

Ritira i profitti in qualsiasi momento sul tuo portafoglio digitale oppure reinvesti per massimizzare i rendimenti composti.

Come guadagnare con FleetMining

Il modello di guadagno di FleetMining è semplice e trasparente. Una volta acquistato un contratto, la piattaforma estrae in base alla percentuale di potenza di hash che hai noleggiato. I guadagni vengono liquidati entro 24 ore e accreditati direttamente sul tuo conto. Al termine di ogni contratto, il capitale viene rimborsato per intero, garantendo la sicurezza dell'investimento.

Esempio: investire 10.000 $ in un contratto con hash rate premium può generare 175 $ di guadagni giornalieri, raggiungendo $ 15.250 in rendimenti totali (incluso il capitale) dopo 30 giorni.

Perché scegliere FleetMining?

Barriera di ingresso zero – Nessun hardware richiesto, bonus di prova gratuito di 15 $ per i nuovi utenti.

– Nessun hardware richiesto, bonus di prova gratuito di 15 $ per i nuovi utenti. Supporto multivaluta – Estrai BTC, ETH, USDT, XRP, DOGE, BNB e altro ancora.

– Estrai BTC, ETH, USDT, XRP, DOGE, BNB e altro ancora. Rendimenti giornalieri stabili – Pagamenti automatici, completamente trasparenti, prelievi immediati.

– Pagamenti automatici, completamente trasparenti, prelievi immediati. Sicurezza del capitale – Separazione tra portafogli freddi e caldi, crittografia multistrato, regolamento trasparente.

– Separazione tra portafogli freddi e caldi, crittografia multistrato, regolamento trasparente. Verde e sostenibile – Parchi minerari alimentati al 100% con energia pulita, conformi agli standard di neutralità carbonica.

– Parchi minerari alimentati al 100% con energia pulita, conformi agli standard di neutralità carbonica. Rete globale di potenza hash– Data center in più paesi per tempi di attività affidabili.

Informazioni su FleetMining

FleetMining si impegna a offrire opportunità di reddito passivo ad alto rendimento, dando priorità alla sostenibilità e alla sicurezza. Nel competitivo mercato del cloud mining, FleetMining si è guadagnata la fiducia di milioni di investitori in tutto il mondo grazie ai suoi guadagni giornalieri stabili, alla bassa soglia di ingresso e all'infrastruttura globale per l'energia pulita.

Sito ufficiale: fleetmining.com

Richieste commerciali: info@fleetmining.com

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne