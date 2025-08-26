Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni

(Adnkronos) - Un cadavere è stato trovato ieri, lunedì 25 agosto, in strada, in via Andrea D’Isernia. Si tratta di un uomo, ancora non identificato, verosimilmente nordafricano di circa 50 anni. Rilievi sono in corso da parte della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.
In Breve
martedì 26 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?