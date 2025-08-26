Piantedosi “Soccorsi in mare sono coordinati dallo Stato, non dalle ong”

ROMA (ITALPRESS) - "E' lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi in mare. Non le ONG". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui social, postando una foto con la notizia del fermo della nave della ong Mediterranea Saving Humans al porto di Trapani. La nave era attraccata in Sicilia sabato scorso per sbarcare dieci migranti tratti in salvo in mare, tra cui tre minorenni non accompagnati. Il fermo amministrativo dell'imbarcazione è avvenuto proprio in applicazione del decreto Piantedosi.(ITALPRESS).- foto: Ipa Agency -
In Breve
martedì 26 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Sanità
Politica
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?